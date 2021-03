La restauradora de la Patum demana reprendre el debat sobre la imatgeria

L'encarregada de la conservació de la imatgeria patumaire, Gemma Rodríguez, considera que s'hauria de recuperar el debat sobre la necessitat de tenir rèpliques les figures de les comparses, després que dimarts passat es trobessin per sorpresa quatre cavallets perduts fa uns 20 anys i que encara no s'havien estrenat.

Rodríguez recalca que hi hauria d'haver «un sistema híbrid», en el qual es combinés la utilització de comparseria més nova i d'altra de més antiga en funció de cada activitat patumaire. En aquest sentit, Rodríguez recalca que actualment es disposa de tres conjunts de maces, una de les quals –dels anys 30– només es fa servir per la Patum de Lluïment, mentre que una altra –dels anys 70– s'utilitza pel passacarrers i per la Patum completa.

A part de les maces, actualment només es té una rèplica del tabal i de la mà esquerra del gegant. En el cas concret dels cavallets, a més, Rodríguez destaca que «és una de les comparses que sempre està més afectada», per la seva dificultat de sortir a la plaça i fer-se un lloc entre la multitud de gent de la plaça.

D'altra banda, la restauradora assenyala que poden ser de molts més altres materials que de fibra de vidre –com les dels quatre cavallets recuperats. Això sí, Rodríguez diu que han de ser «d'un material resistent». A més, considera que «les comparses originals necessiten una restauració íntegra de cada una de les peces».

La conservadora recorda també que, en el moment de fer rèpliques, es podria aprofitar la circumstància que actualment tota la comparseria està escanejada. «Permetria fer els volums amb més senzillesa», afirma Gemma Rodríguez.

Mentrestant, l'historiador patumaire Ramon Felipó defensa que els duplicats de la comparseria «s'haurien d'haver fet ja fa anys».

Per altra banda, Felipó opina que l'exposició temporal al convent de Sant Francesc hauria de ser permanent, ja que, segons Felipó, podria ser «un focus d'atracció turística». L'historiador afirma que «són figures per fer-nos gaudir, no relíquies».