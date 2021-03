El 60% més de cotxes al tram nord de la C-16 pel desconfinamet

El tram nord de la C-16 va notar ahir els efectes del desconfinament comarcal, tot i que en cap cas hi va haver un volum de trànsit equiparable a un pont o, fins i tot, a un divendres habitual abans de la pandèmia. Fins a les 8 del vespre s'havien comptat al peatge del Túnel del Cadí poc més de 7.000 vehicles, mentre que divendres de la setmana passada se'n van registrar 4.400, segons informacions de l'empresa que explota el túnel.

S'ha de tenir en compte que la dada de fa una setmana és fins a la mitjanit i, per tant, s'esperava que al llarg de la nit ahir encara passessin més cotxes. Tot i això, la lliure circulació de vehicles entre comarques va portar el 60% més de trànsit al túnel, per on passen molts del cotxes que es desplacen de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a la Cerdanya. Divendres de la setmana passada, quan encara no estava permès passar de comarca, ja es va notar un lleuger increment de cotxes. L'empresa que explota el túnel indica que en cap cas s'arriba a les xifres d'abans de la pandèmia, quan el nombre de vehicles d'un divendres oscil·lava entre els 9.000 i els 12.000.

Els Mossos d'Esquadra van instal·lar un control al peatge i paraven els cotxes sospitosos de portar persones que no formaven part del mateix grup bombolla, principalment joves. Davant la previsió de l'increment de vehicles a la C-16, Trànsit va anul·lar els carrils lents de la carretera entre Berga i el Túnel del Cadí per evitar que l'efecte embut provoqués un caos circulatori. De fet, tot i que constantment passaven cotxes, en cap cas estaven aturats ni hi havia circulació lenta. Només a la C-55, al tram de Sant Vicenç de Castellet, la circulació va ser intensa en alguns moments de la tarda.

La mobilitat en el conjunt del país va ser menor de la que s'esperava. Un total de 819.869 vehicles es van desplaçar a l'àrea metropolitana de Barcelona d'entrada i de sortida fins a les 9 del vespre, el 3,99% més que divendres passat i el 12,8% menys que un divendres anterior a la pandèmia, segons el Servei Català de Trànsit. Els càlculs inicials preveien uns 900.000 desplaçaments, però no s'hi va arribar per les males condicions meteorològiques.

A l'alt Berguedà i la Cerdanya la nevada va ser molt tímida ahir al vespre. La neu va fer acte de presència a la Catalunya Central ahir a la matinada al Moianès, i a la tarda la cota de neu es va establir entre els 700 i 800 metres i va nevar a llocs com la Llacuna. A les comarques pirinenques de l'àmbit d'aquest diari gairebé no va nevar. A l'estació d'esquí La Molina i a Puigcerdà a la tarda feia rufaga.

A pobles de l'alt Berguedà, però, no van veure la neu. El que van copsar és que havien arribat els residents de cap de setmana després de dos mesos sense la seva presència. L'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, afirmava ahir al vespre que «moltes persones que no han vist casa seva des de fa mesos han vingut, en alguns casos en zones disseminades, i s'hi veu llum».

A l'estació d'esquí de La Molina també s'han preparat per a un cap de setmana de més afluència d'esquiadors. Per aquest motiu han ultimat els preparatius amb els personal per tal d'evitar aglomeracions a les pistes i procurar que tots els visitants mantinguin les distàncies de seguretat. D'aquesta manera, La Molina posarà a prova el pla de mesures sanitàries que aplica aquest hivern per garantir un entorn segur. A La Molina van percebre ahir més afluència d'esquiadors que els darrers divendres.