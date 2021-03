Berga exposarà al convent de Sant Francesc els cavallets recuperats

Els quatre cavallets de la Patum apareguts a prop del santuari de Queralt que daten de fa més de vint anys s'integraran a l'exposició de la festa del convent de Sant Francesc. Així ho ha anunciat l'alcalde accidental de Berga, Ivan Sànchez, en una roda de premsa en la qual s'ha formalitzat l'entrega dels quatre exemplars al consistori berguedà per part dels Mossos d'Esquadra.

Sànchez ha dit que, «malgrat els cavallets no siguin originals, no hagin ballat a la plaça o no tinguin el mateix pes, pot ser un bon reclam per l'expectació que ha generat la troballa». Més enllà d'aquesta voluntat d'exposar-les de forma temporal, però, Sàn-chez ha assenyalat que caldrà decidir amb la comparsa i el Patronat de La Patum què es farà posteriorment amb les peces.

A més, el també regidor de Drets Socials ha agraït la tasca dels serveis de seguretat per la recollida i custòdia de les peces, així com «a les persones que han decidit tornar-les a l'Ajuntament i a la ciutat després de vint anys». En aquest sentit, l'alcalde accidental ha fet una crida a les persones que tinguin peces antigues de la Patum que les conservin i no les llencin.

Mentrestant, el cap de colla dels Turcs i Cavallets, Jaume Casadesús, ha relatat com va ser el procés d'adquisició d'aquestes peces. «Es va fer un escrit a l'alcalde Farguell demanant-li cavallets nous perquè estan molt deteriorats. Es va comprometre a fer-ho el proper any, i així va ser», assegura Casadesús. Sobre el motiu pel qual es va optar per no estrenar-los, l'actual cap de colla assenyala que «quan els vam veure i provar, vam pensar que si sortíem amb aquests cavallets a la plaça ens matarien». Casadesús recorda que són de fibra de vidre i pesen molt menys que els originals.

L'endemà, dijous de Corpus, el cap de colla diu que ja no hi eren, i que «no se'n va saber mai més res». Sobre la sostracció de les peces, Casadesús apunta que «no crec que aquesta gent hagi gaudit de res», i assenyala que «no era la manera de fer les coses». Les rèpliques es van construir al taller d'escultura especialitzat en la construcció de bestiari Toni Mujal de Cardona, i pintades al taller artesà d'imatgeria religiosa El Arte Cristiano d'Olot.