L'exposició col·lectiva de pintura berguedana arriba a la seva 70a edició

El convent de Sant Francesc acollirà la 70a edició de l'exposició anual col·lectiva de pintores i pintors berguedans Memorial Jacint Codina. Enguany es reprèn el certamen artístic, que no es va poder celebrar l'any passat a causa de la pandèmia de la covid-19.

La mostra s'ha convertit en el punt de trobada d'artistes vinculats a les arts plàstiques i també permet compartir les seves obres amb el gran públic. L'esdeveniment és organitzat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga amb la col·laboració de les entitats Verdaguer 7 i Dones d'Art, i es durà a terme del 2 al 25 d'abril.

El consistori ja ha obert el termini per participar en la mostra col·lectiva.

L'organització del certamen recomana a les persones participants que les obres siguin de creació recent, si és possible. Es demana que els quadres es presentin sense marc o amb un marc molt lleuger i que incorporin els suports per poder ser penjats.

Els artistes que vulguin formar part de la mostra per exposar les seves obres hauran de comunicar-ho a l'àrea de Cultura. Per fer-ho, caldrà enviar un correu electrònic a l'adreça cultura@ajberga.cat o trucar al telèfon 600 463 398 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 h), indicar el nom i cognoms de l'artista i el títol del quadre. El termini per comunicar-ho finalitzarà el dimecres 24 de març.

L'exposició es podrà visitar del 2 al 25 d'abril, al Convent de Sant Francesc. L'horari establert serà el següent: els matins de dissabte i diumenge (d'11 a 14 h) i les tardes de divendres, dissabte i diumenge (de 17 a 20 h).

La mostra es podrà visitar de forma gratuïta i només es permetrà l'accés a l'espai expositiu de la 70a exposició anual col·lectiva de pintores i pintors berguedans Memorial Jacint Codina.