La Xarxa de Suport Mutu okupa un bloc de pisos a Berga

La Xarxa de Suport Mutu Berguedana ha okupat en els darrers dies un bloc de pisos al carrer Mossèn Huch de Berga. L'anunci de l'okupació, però, no s'ha fet públic fins aquest diumenge.

Segons l'entitat, es tracta d'un bloc propietat de Caixabank, a través de Servihabitat, i que portava 10 anys abandonat. "Hi ha molta gent que s'està quedant al carrer i els serveis socials estan col·lapsats. Com que les administracions no poden donar resposta a les necessitats de la població, nosaltres mirem de donar-hi solució", assenyalen des de la Xarxa de Suport Mutu, que preveuen allotjar-hi famílies que els hi han exposat el seu cas.

Segons els promotors de l'okupació, els Mossos d'Esquadra han fet acte de presència al lloc dels fets per demanar la identificació dels presents davant de l'habitatge. Aquests s'hi han negat, i el cos policial els hauria advertit de les conseqüències legals d'aquesta decisió, afirmen fonts de l'entitat.