Avià senyalitza quatre rutes circulars per descobrir Graugés i els entorns

Les regidories d'Esports i Medi ambient de l'Ajuntament d'Avià, han senyalitzat quatre rutes per fer a peu i en bici al llac de Graugés i entorns per facilitar el coneixement de l'entorn. Aquestes rutes tenen el mateix punt comú de sortida i arribada, i estan degudament senyalitzades. En aquest punt comú, situat al Carrer del Llac, just on comença el camí que porta a la entrada principal del Llac de Graugés, hi ha unes banderoles on hi ha un codi QR de cada ruta amb el qual els senderistes es poden descarregar la ruta què vulguin fer. Hi apareix el mapa i la informació sobre el desnivell, la distància, la dificultat tècnica i el temps de recorregut aproximat.

El regidor de Medi Ambient, Carles Navarro, ha explicat que "una demanda habitual de visitants de la zona és com arribar des d'Avià fins a Graugés caminant". Per aquest motiu s'han dissenyats quatre rutes circulars.Totes transcorren "el màxim possible per petits camins de terra, per evitar el contacte amb vehicles". Igualment, s'han dibuixat dos recorreguts més per la zona propera als estanys de Graugés "perquè els visitants puguin fer-se una idea del que era l'antiga colònia agrícola que va ser molt important a principis del segle XX". Finalment, hi ha un quart recorregut, que s'allunya una mica de la zona, en direcció sud-est, "per donar una visió més global de Graugés i el seu entorn".

Operaris de la brigada municipal han desembrossat els trams més estrets i s'hi ha posat la corresponent senyalització. S'hi ha posat marques indicatives a pals ja existents o arbres, es tracta d'unes xapes rodones metàl·liques de 10cm de diàmetre, de color verd, amb la fletxa del color de la ruta que trobareu al mapa, i als trencants on no hi havia res per penjar les xapes, banderoles indicant la direcció. Al C/Camí de Santa Maria, C/ Cim d'Estela i C/ Roc d'Auró del nucli urbà d'Avià, està senyalitzat amb adhesius rodons als fanals. Tots els senders són de menys de 2 metres d'amplada.