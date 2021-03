Una campanya sobre el comerç local de Gironella genera 87.000 euros d'impacte

La campanya de promoció del comerç local «Gironella, la teva botiga» ha finalitzat amb el 86,66% dels vals entregats gastats, el que representa un total de 18.215 euros en compres assumits per l'Ajuntament de Gironella. Es van entregar 1.051 talonaris amb 4 cupons de 5 euros de descompte a famílies del municipi i a través dels sortejos realitzats a les xarxes socials del consistori.

Santi Felius, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Gironella, explica que la campanya ha tingut un impacte mínim aproximat de 87.760 euros, tenint en compte la compra mínima exigida tant per aconseguir el talonari com per bescanviar els cupons. Felius afegeix que hi han participat 57 establiments dels 125 que complien els requisits.

Els diners restants s'inverteixen en accions similars com la Fira del Motor, celebrada aquest cap de setmana, que ha posat èmfasi en el comerç local.