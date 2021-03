L'Espai Jove de Puig-reig ofereix un nou servei d'assessorament i orientació formativa i laboral

No saps com continuar la teva etapa formativa? Tens dubtes de si preparar-te per anar a la universitat o iniciar un cicle formatiu? O potser vols entrar ja al món laboral? L'Espai Jove de Puig-reig –que encara continua tancat al públic per les restriccions Covid-19- inicia un servei d'assessorament i orientació dirigida a joves que tinguin interès en conèixer les opcions de futur que tenen a l'hora de seguir amb la seva etapa educativa i laboral.

La dinamitzadora juvenil de l'Espai Jove de Puig-reig, Cristina Subirana, serà l'encarregada d'oferir aquest servei, personalitzat i a mida, segons les necessitats i les demandes de cada persona. Tal i com ha explicat Cristina Subirana, "en l'etapa de l'adolescència, sobretot quan s'acaben els estudis d'ESO, sorgeixen molts dubtes sobre quin ha de ser el futur dels joves a nivell formatiu i laboral". Tot i que els instituts ja ofereixen aquesta possibilitat d'assessorament, Subirana destaca que aquesta proposta és un pas més per aconseguir arribar a com més joves millor. "Ho plantegem com una eina més, perquè volem que quedi clar que hi ha moltes opcions a seguir: batxillerat, cicles formatius, universitat, cursos no reglats, la recerca de feina...", explica.

Les sessions es faran sota demanda i de manera individualitzada, per complir amb totes les mesures de seguretat per a la prevenció de la Covid-19. Per a sol·licitar una trobada cal fer-ho a través de l'Instagram de l'Espai Jove de Puig-reig (@espaijovepuigreig) o a través del correu electrònic puigreigjove@gmail.com. Les visites seran dilluns, dimarts, dimecres o divendres en horari de tarda, a concretar.