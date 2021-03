Avià senyalitza quatre rutes circulars als voltants del llac de Graugés

L'Ajuntament d'Avià ha senyalitzat quatre rutes per fer a peu i en bici al llac de Graugés i voltants amb l'objectiu de facilitar el coneixement de l'entorn

Aquestes rutes tenen el mateix punt comú de sortida i arribada, i estan degudament senyalitzades. En aquest punt comú, situat al Carrer del Llac, just on comença el camí que porta a la entrada principal del Llac de Graugés, hi ha unes banderoles amb un codi QR de cada ruta. Els senderistes, un cop es descarreguin la ruta, hi apareix el mapa i la informació sobre el desnivell, la distància, la dificultat tècnica i el temps de recorregut aproximat.

El regidor de Medi Ambient, Carles Navarro, ha explicat que «una demanda habitual de visitants de la zona és com arribar des d'Avià fins a Graugés caminant». Per aquest motiu s'han dissenyat aquestes rutes.Totes transcorren «el màxim possible per petits camins de terra, per evitar el contacte amb vehicles», assenyala l'edil.