El Tren del Ciment torna aquest dissabte amb venda de bitllets online

El Tren del Ciment es posa en servei aquest proper dissabte 27 de març amb una novetat important. Aquesta temporada hi haurà venda anticipada de bitllets a través del web trendelciment.cat, un sistema que per primera vegada permetrà a les persones usuàries la compra prèvia en línia de la seva visita i viatge.

L'objectiu, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), qui ofereix aquesta activitat, és millorar el servei i l'experiència de les persones usuàries facilitant i convertint en més segures les compres i l'accés a les instal·lacions.

Amb més de 100 anys d'història, aquesta línia ferroviària unia antigament la fàbrica de ciment Asland, de Castellar de n'Hug, amb Guardiola de Berguedà. Sota el sobrenom de «carrilet», el Tren del Ciment actualment recorre un traçat de 3,5 quilòmetres en 20 minuts a les portes del Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb parada a La Pobla de Lillet, la Pobla Centre, els Jardins Artigas i el Museu del Ciment a Castellar de n'Hug.

A cadascuna d'aquestes parades, els viatgers poden descobrir els atractius turístics de l'entorn a través de grans propostes en l'àmbit cultural: el Museu del Ciment, on s'endinsaran en la història de la fàbrica dins un característic edifici; els singulars Jardins Artigas, dissenyats per l'arquitecte modernista Antoni Gaudí, en agraïment a la família Artigas; i l'Exposició de Trens Històrics de ferrocarrils secundaris, industrials i turístics a la Vall del Llobregat.

Des de finals de l'any passat, el Tren del Ciment disposa de dues noves certificacions que acrediten el seu compromís amb el turisme familiar i segur. D'una banda, compta amb el segell d'Equipament Turístic Familiar que l'identifica com a instal·lació adequada i adaptada als requeriments establerts per l'Agència Catalana de Turisme; i de l'altra, compta amb el certificat de qualitat d'AENOR que l'acredita com a espai segur davant la covid-19 i considera adequats els protocols i les mesures implementades en aquest servei turístic des de l'inici de la crisi sanitària.