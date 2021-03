Les cases rurals de la Catalunya Central ronden el ple per Setmana Santa

El sector del turisme rural de la Catalunya Central espera assolir xifres d'ocupació del 90% per Setmana Santa, sobretot entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. Així ho han constatat a l'ACN els diferents gremis, com l'Associació d'Agroturisme del Berguedà que, en paraules del seu president, Oriol Baños, "les úniques cases que no s'han llogat són les més grans, ja que no han pogut rebaixar prou el preu per rebre només una bombolla". Al Solsonès i a l'Alta Anoia també s'espera una plena ocupació, mentre que al Bages i Osona el sector es mostra optimista i esperançat.

Un dels punts que pot rebre més visitants és Montserrat, on les reserves dels allotjaments van del 50 al 100% d'ocupació.El sector del turisme rural de la Catalunya Central encara amb esperança i il—lusió aquesta Setmana Santa, ja que creuen que serà un moment clau per començar a treballar amb més estabilitat. Al Berguedà i Solsonès s'esperen ocupacions de fins el 90% i apunten que els establiments que no s'han llogat són aquells que tenen molta capacitat i, per tant, no s'ajusten a les limitacions de grups bombolla.

Una altra de les zones del territori amb una gran concentració de cases rurals és l'Alta Anoia. El president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, explica que, des que van treure el confinament comarcal, van augmentar molt les peticions de reserva. "La gent té moltes ganes de sortir i airejar-se", assegura. En aquest sentit, explica que el perfil majoritari de client són famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona.

A Osona, malgrat no tenir dades concretes, el president del Gremi d'Hostaleria, Antoni Dinarès, apunta que la sensació generalitzada és de satisfacció, tant pel que fa als hotelers com també entre els restauradors. De fet, Dinarès explica que els restaurants "estan molt animats" i afegeix que, amb l'obertura de les restriccions, han augmentat molt les reserves.

Al Bages, Setmana Santa no ha estat mai la temporada per excel—lència, però aquest any el sector confia amb el turisme local i de proximitat per revertir aquesta tendència. Tenen l'esperança en què la gent cerqui llocs menys massificats i, per tant, busqui alternatives al turisme de muntanya i de platja. Així doncs, el sector està a l'expectativa i, sobretot, a l'espera de les reserves d'última hora.

Montserrat és un dels punts turístics per excel—lència a les comarques centrals. A hores d'ara, els allotjaments que es troben a dins del recinte del Monestir tenen reserves des de Dijous Sant fins a Dilluns de Pasqua que van des del 50% a les Cel—les Abat Oliba, fins al 70% d'ocupació a l'Hotel Abat Cisneros. Pel que fa a la previsió de visitants, des del recinte es mostren prudents i creu que serà "imprevisible" en funció de les previsions meteorològiques i les restriccions sanitàries que hi hagi.