El Consell se suma a la demanda de millorar la carretera de coll de Pal

El Consell Comarcal del Berguedà es mostra disposat a col·laborar amb l'Ajuntament de Bagà per reclamar solucions en l'últim tram de la via que va de Bagà fins a coll de Pal, on a l'hi vern és força habitual la formació de congestes que afecten la carretera. Així ho ha assegurat el president de l'ens comarcal, Josep Lara, en declaracions a Regió7.

En els últims dies, l'Ajuntament de Bagà ja va obtenir el compromís de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona la Molina, per implicar-se en la negociació conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Aquesta última administració, per la seva banda, va assenyalar a aquest diari que actualment no considera que sigui una qüestió «prioritària ni urgent», però que està disposada a trobar una solució si abans s'exerceix pressió des del territori.

El president del Consell, Josep Lara, opina que si no genera massificació el de coll de Pal «és un recurs turístic potent per a tot el Berguedà». En aquest sentit, posa d'exemple els Rasos de Peguera però afegeix que l'espai s'hauria de tenir més endreçat. El regidor de Bagà, Marc Camps, també va defensar fa unes setmanes que calia una coordinació conjunta de la comarca, i remarcava que aquest projecte també és beneficiós per a la resta de municipis de la zona.

Lara assegura que «és el moment en que tots plegats fem front comú i sumem esforços». El president de l'ens recorda que la Diputació ja havia fet un estudi en el qual es proposaven «mesures pal·liatives per evitar congestes». Precisament, segons va explicar l'administració provincial, a pocs dies abans que esclatés la crisi de la covid-19 estava prevista una reunió amb l'Ajuntament de Bagà per debatre sobre un projecte. Aquest consistiria en la implementació d'un túnel artificial en el tram més delicat de la via.

D'altra banda, sobre la possibilitat d'accedir a tot el domini esquiable de la Molina per coll de Pal, Lara recorda que també s'haurà d'habilitar un aparcament i «garantir la seguretat dels vehicles que es troben a dalt», en el sentit d'assegurar que no es quedin aïllats per culpa de les fortes i sobtades ratxes de vent que provoquen les congestes.

Precisament, es dona la circumstància que la major part de la carretera, fins a l'alçada del Xalet Refugi de Coll de Pal, pertany al terme municipal de Guardiola de Berguedà, municipi del qual també és alcalde Josep Lara. Com a president del Consell, diu que s'escoltarà els ajuntaments afectats i que «farem pressió per aconseguir aquest projecte», i destaca que és una demanda conjunta de l'ens comarcal i dels consistoris.