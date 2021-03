El Consell farà pagar les bosses d'orgànica del porta a porta des del 31 de març

A partir del 31 de març, la ciutadania i els comerços hauran de comprar les bosses per separar els residus orgànics. El Consell Comarcal les ha estat subministrant de forma gratuïta des de l'octubre del 2018 als veïns dels 12 municipis on es fa la recollida de residus del porta a porta.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares ha assenyalat que «estem treballant» per aconseguir un patrocini per aquestes bosses, de manera que no es descarta que properament es puguin tornar a subministrar de forma gratuïta. Quan es va posar en marxa el nou model de recollida de residus el 2018, es va preveure un primer any de gratuïtat per facilitar la implementació del porta a porta, i posteriorment, es va decidir perllongar aquest període fins la data esmentada.

L'ens comarcal considera que els ciutadans poden obtenir aquestes bosses pels seus propis mitjans comprant-les als establiments de la comarca que en venguin, o bé, reutilitzant les dels comerços sempre que siguin compostables.