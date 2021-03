Gironella elabora un recorregut per promocionar edificis modernistes

Un itinerari pels diferents edificis modernistes del municipi. Aquesta és la iniciativa de l'Ajuntament de Gironella per fomentar el turisme urbà. «Molts ens coneixen per rutes més naturals que conflueixen només per la via del Llobregat, i busquem rutes que ens portin aquesta gent al nucli històric», ha explicat el regidor de Turisme gironellenc, Lluís Vall, en la presentació de l'itinerari.

La ruta, anomenada «Modernisme i creixement urbà. Una mirada al patrimoni de Gironella», agrupa un total de 15 edificacions característiques de l'arquitectura del municipi de final del segle XIX i XX. Els elements estan repartits per tota la vila, tot i que la majoria es concentra en la zona del nucli antic.

A davant de cada element s'ha situat un tòtem que conté informació històrica i una petita valoració dels trets patrimonials de l'element. A més, aquesta informació bàsica de cada element es pot ampliar a través de codis QR que condueixen a l'aplicació de l'Ajuntament de Gironella. També disposen de la possibilitat de l'audiodescripció.

Vall remarca que el patrimoni de Gironella s'inspira en el modernisme pel que fa a elements més ostentosos com les torres, però també en cases de classe popular. De fet, cal ressaltar que els edificis més destacats que apareixen en aquesta guia són les torres de les colònies tèxtils del Llobregat.

D'altra banda, l'alcalde, David Font, assenyala que és necessari donar valor al passat vinculat al creixement industrial i a les edificacions històriques, «perquè quan la gent vingui a Gironella no es quedi només amb el que és visual, sinó també amb el que hi ha al darrere».

El cost del projecte ha estat d'uns 42.000 euros, dels quals 21.000 han estat sufragats en el marc de la convocatòria de Plans de Foment Territorial de Turisme 2018. La Diputació n'ha aportat 8.000 i el consistori, els altres 13.000 restants.

Parel·lelament, també s'ha inaugurat un nou espai web de turisme de la vila, anomenat visitgironella.cat. Vall ha explicat que el portal complementa l'app de Gironella, i que permetrà als turistes, i també als mateixos veïns, conèixer les rutes i edificis més emblemàtics del municipi.