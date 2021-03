Gironella realitza obres de millora en la seguretat de la presa de Fuïves

L'Ajuntament de Gironella ha finalitzat les obres de millora de la seguretat i accessibilitat a la presa de Fuïves, de titularitat municipal, situada a la riera de la Portella. L'embassament, de més de 5 m d'altura i amb un volum d'embassament superior als 100,000 m3, s'utilitza per abastar d'aigua potable el municipi.

Les obres han permès pavimentar una part del camí per millorar l'accessibilitat a l'equipament, instal·lar una escala de seguretat a la paret de la presa per facilitar els treballs de manteniment i inspecció, així com instal·lar una porta per evitar l'accés de persones alienes al servei de manteniment. També s'ha implementat un sistema d'auscultació hidràulic mitjançant la instal·lació d'un sensor de pressió submergible per mesurar el nivell de l'embassament.

Totes aquestes actuacions van lligades a un procés de supervisió de la pròpia Agència Catalana de l'Aigua per garantir no només l'abastament d'aigua potable sinó també la seguretat de l'embassament i el seu entorn. L'actuació ha tingut un cost de 48.340,10 euros, dels quals 25.431 han estat subvencionats per l'ACA. A més, la presa ja disposa d'un pla de seguretat per a emergències, vinculat al mateix pla Inuncat, davant possibles situacions excepcionals.