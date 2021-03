Puig-reig i Gironella no faran pagar les bosses d'orgànica del porta a porta

Els ajuntaments de Puig-reig i Gironella oferiran de forma gratuïta les bosses d'orgànica del porta a porta fins a final d'aquest any 2021 i es desmarquen així del Consell Comarcal. Així ho han anunciat els dos consistoris en les últimes hores, que també s'han mostrat disconformes amb la gestió de l'ens comarcal en relació amb aquesta qüestió.

El Consell va anunciar ara fa uns dies que el servei deixaria de ser gratuït a partir d'aquest dimecres, 31 de març, i que els ciutadans haurien de comprar les bosses en establiments de la comarca o bé reutilitzar les dels comerços. Això sí, no descartava que en un futur tornessin a ser de no pagament, en el cas que s'aconsegueixi un patrocini.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Puig-reig, Elisabet Teixidor, va assenyalar ahir en una roda de premsa que «sabem que el cost d'aquestes bosses per als veïns no seria molt elevat, però pensem que des del consistori hem de facilitar que els puig-regencs continuïn amb l'hàbit i la dinàmica adquirida. Una bona manera de continuar conscienciant la població és apostar per aquesta bonificació», va recalcar Teixidor.

Mentrestant, en un comunicat, l'Ajuntament de Gironella va assenyala que l'anunci del Consell «ens ha fet reflexionar que cal seguir acompanyant la ciutadania en la bona feina de reciclatge que s'està portant a terme». L'alcalde, David Font, considera que «no podem eximir-nos dels compromisos contrets amb la ciutadania, quan la majoria demostra exemplaritat en tot el servei». En aquest sentit, Font defensa que «els primers a donar exemple hem de ser les administracions».

Això sí, cada una de les poblacions es decantarà per una fórmula diferent en el repartiment de bosses als veïns i comerços. D'una banda, Gironella distribuirà només cinc paquets per unitat familiar de l'abril fins al desembre. En canvi, Puig-reig lliurarà un paquet al mes de mitjana.

Les xifres de recollida selectiva d'ambdós municipis se situen al voltant del 80%, en la línia del conjunt de poblacions de la comarca que van implementar el sistema ja fa més de dos anys. A escala comarcal, mentrestant, es recicla prop del 65%.

El Consell ja no hi fa recollida

Cal destacar que el Consell Comarcal ja no presta el servei de recollida de deixalles en aquestes dues poblacions, ja que els dos consistoris tenen contractat un servei propi. Precisament, en la mateixa roda de premsa, l'alcalde de Puig-reig es va mostrar crític per la gestió de l'ens en relació amb aquesta qüestió. «No estem conformes. Creiem que la gestió no és prou eficient, adequada ni transparent i, per tant, tenim dubtes molt grans de fer aquesta dispensa de servei», va defensar.