El Consell diu que d'aquí a pocs mesos les bosses podrien ser gratuïtes

El Consell Comarcal incideix en que està treballant perquè les bosses d'orgànica del porta a porta no s'hagin de pagar. Segons assegura el conseller de Medi Ambient de l'ens, Vicenç Linares, «hi ha unes negociacions obertes per aconseguir l'esponsorització». Linares confia que d'aquí a pocs mesos aquest patrocini pugui ser una realitat.

En les últimes hores, els ajuntaments de Gironella i Puig-reig han optat per desmarcar-se de la línia del Consell i assumir el pagament de les bosses, que suposarà un cost de 5.000 i 6.000 euros per a les dues poblacions, respectivament. Sobre aquesta decisió, Linares recorda que els dos municipis ja no estan dins el sistema de recollida de residus del Consell. «Cada casa és un món i ells van al seu ritme», afirma.

D'altra banda, el conseller comarcal destaca que, si s'acaba aconseguint aquest patrocini, el cost que hauran d'assumir els ciutadans serà molt petit perquè encara ara disposen de bosses. «Esperem que, com a molt, n'hagin de pagar un o dos paquets», diu Linares. Això sí, el conseller defensa que «la gent ha de saber que tot té un valor» i considera que alguns veïns «n'han fet un abús».

Sobre les crítiques de l'alcalde de Puig-reig al Consell per la gestió en aquesta qüestió, Linares assenyala que «no entraré en cap polèmica», però recalca que «tard o d'hora ens hem d'unir».

En la roda de premsa d'aquest dilluns, Altarriba també es va queixar de l'augment del cost que suposa per Puig-reig i Gironella l'ampliació del servei de deixalleria i voluminosos. Segons el batlle, el municipi passaria de pagar uns 17.000 euros anuals a sufragar-ne al voltant de 80.000.

Fins i tot, Altarriba va afirmar que ho considera un «càstig» pel fet que el seu municipi no faci la dispensa a l'ens comarcal. El conseller, Vicenç Linares, nega que es tracti d'un càstig, i diu que la diferència es troba en el pagament de la taxa d'abocament, que ja tenen inclosa en el servei els municipis que depenen del Consell.