Gironella inaugura una àrea d'autocaravanes en la zona esportiva del municipi

Gironella ja disposa d'una zona per autocaravanes ubicada en la zona esportiva. Disposa de 14 places, una zona de desguàs d'aigües i vuit preses de corrent, que tenen un preu de cinc euros per 24 hores.

En la presentació de la instal·lació, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, ha assenyalat que «volem ser una vila amable als visitants i al turisme, i havíem de fer aquest pas». Vall considera que és la zona més complerta per autocaravanes del Baix Berguedà. Mentrestant, l'alcalde del municipi, David Font, ha destacat «l'enclavament» de l'espai. En aquest sentit, Font recalca la proximitat amb diferents rutes per realitzar a peu i en bicicleta. Paral·lelament, també s'ha habilitat una zona d'estacionament públic per a 95 vehicles. El consistori ha aportat més de 64.000 euros per finançar el projecte i la Generalitat, més de 50.000.