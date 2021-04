El PSC de Berga demana un ple extraordinari centrat en la qüestió de la residència

El regidor del PSC a Berga, Abel García, reclama que el consistori celebri un ple extraordinari enfocat exclusivament en l'afer de la residència Sant Bernabé. Així s'ha pronunciat en el ple ordinari del mes d'abril, en el qual s'ha aprovat la injecció econòmica de 97.600 euros al centre per pal·liar el dèficit.

Tot i les objeccions de les forces de l'oposició -Junts i PSC- la mesura no ha comptat amb cap vot negatiu, i amb l'única abstenció del grup socialista. Això sí, García ha apuntat que "la meva balança està més a prop del vot en contra que de l'abstenció".

En la presentació de la iniciativa, el regidor d'Hisenda, Marià Miró, ha recordat que, amb la desvinculació de la residència respecte a l'hospital, el dèficit del centre ha hagut de ser assumit pel consistori.

Mentrestant, l'alcalde accidental i regidor de Drets Socials, Ivan Sànchez, ha assegurat, en referència a la intervenció del grup de Junts, que en les properes setmanes es preveu enllestir una radiografia sobre la situació actual de la residència. Des de Junts per Berga, s'ha justificat el vot a favor per "tractar-se de persones vulnerables", però han matisat que és un "sí crític" i han reclamat més control.

El portaveu del PSC ha críticat que sigui Sumar l'encarregada de realitzar la radiografia. "No acabo d'estar tranquil si l'empresa ens ha de dir quina és la realitat d'aquest organisme autònom. Sigui amb capital públic o no, l'empresa ha de tenir uns resultats i uns possibles beenficis. L'anàlisi pot ser tendenciós", ha destacat Abel García.

D'altra banda, però, el socialista ha reconegut al regidor Ivan Sànchez la "preocupació i comunicació constant" i que estigui "intentant arreglar les coses". Sànchez ha inssitit amb l'anunci de la radiografia i ha afirmat que "el debat públic no ens espanta i serà sa".

En canvi, García ha estat bastant més dur amb l'edil d'Hisenda Maria Miró, a qui li ha retret unes afirmacions realitzades en una comissió informativa, com ara "anem a les palpentes" i "ens ho hem trobat així". Per la seva banda, Miró ha recordat al portaveu socialista que aquestes declaracions les va fer "en l'àmbit teòricament privat".

Topada entre Junts i la CUP en la discussió d'una moció

El grup de Junts per Berga va presentar una moció en el ple d'abril que va desencadenar en una llarga discussió entre el portaveu de la formació, Ferran Aymerich, i l'alcalde accidental, Ivan Sánchez. Concretament, la moció proposava crear una taula d'entitats i associacions per «abordar els problemes de neteja, manteniment i civisme de la ciutat». Aymerich va defensar que «és una moció 0% política», i va remarcar que «són molts els veïns, entitats, i visitants que posen de relleu que posen de relleu la percepció que Berga cada cop està més bruta i deixada». En el torn de rèplica, el batlle circumstancial va proposar aparcar la moció fins al proper ple, amb l'horitzó posat en la reunió del proper 18 d'abril amb les associacions de veïns. Junts va optar per tirar-la endavant, i després d'un intercanvi d'impressions, va ser tombada amb el vot en contra de la CUP i ERC, mentre que el PSC va votar-hi a favor.