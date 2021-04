Borredà guarnirà diumenge balcons, carrers i places per trentena vegada

Borredà decorarà les finestres, carrers, places i balcons del municipi per trentena primavera consecutiva. Diumenge de Pasqua, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia s'instal·larà una parada de jardineria a la plaça Major perquè tots els veïns i veïnes que hi estiguin interessats puguin comprar tota mena de plantes i flors, a més de terres vegetals, per guarnir els racons dels seus domicilis.

Per la seva banda, l'Ajuntament berguedà ha aprofitat per renovar flors de les jardineres dels carrers i places, així com els jardins. El consistori recalca que «tenir un poble històric, amb múltiples cases preservades tot i el pas del temps, i adequadament guarnides de plantes i flors, el fa especialment atractiu per la gent que hi viu, i per tota la gent que el visita».