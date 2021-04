Puig-reig convoca el concurs de cartells de cara a la festa major d'aquest any

L'Ajuntament de Puig-reig obre la convocatòria per participar al concurs de cartells de la festa major 2021. El consistori aposta per mantenir els premis per a la sisena edició d'aquest certamen. El guanyador/a rebrà uns 200 euros en metàl·lic i, a més, tindrà l'entrada gratuïta a tots els actes de pagament que s'organitzin en el marc de la festa.

Després de no poder gaudir de la festa major l'any passat, i tot i la incertesa actual que genera la pandèmia i les restriccions canviants al voltant de la celebració d'activitats en espais públics, l'Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de Festes treballen per a la programació d'una festa major «segura, atractiva i per a tothom», que tindrà lloc del 20 al 24 de maig. Dins l'organització de preparatius, hi ha el disseny del cartell anunciador dels actes. És per això que el consistori fa una crida a la participació.

Cal recordar que l'autor guanyador del cartell no haurà d'editar ni maquetar el programa, ja que aquestes tasques aniran a càrrec de l'Ajuntament. El jurat, com les darreres edicions, estarà format per membres de l'equip de govern, de la comissió de festes i per artistes locals. El termini per presentar els treballs finalitza el dijous 22 d'abril del 2021 i les bases per participar-hi es poden consultar al web www.puig-reig.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Puig-reig.

La presentació dels cartells s'haurà de fer a través de correu electrònic a l'adreça perezgcrstn@puig-reig.cat, especificant nom i cognoms de l'autor/a, municipi, any de naixement i telèfon de contacte.

És important remarcar que la Festa Major de Puig-reig, coincident amb les dates de la segona Pasqua, és la primera de tota la comarca del Berguedà.