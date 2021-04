«Des dels inicis fins ara, hem notat una baixada del pressupost»

Gerent de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. L'entitat comprèn 61 municipis del Berguedà, Bages i Moianès, i la seva tasca principal és dinamitzar les zones rurals a través del programa Leader

Anna Garrós (Barcelona, 1977) ha substituït en les darreres setmanes Eduard Barcons en la gerència de l'associació. És de naturalesa privada, però depèn de les subvencions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.

En quins projectes estan treballant ara mateix, a part del programa Leader?

Tenim dividits els projectes en tres vectors: Territori Resilient, Territori Intel·ligent i Territori Talent. Per exemple, treballem amb el programa Odisseu, que busca el retorn dels joves al món rural. A banda d'això, tenim el Viure Rural, una plataforma que presenta els recursos dels territoris i que està destinada a aquelles persones que vulguin viure en el món rural. I, finalment,hi ha l'eina Retorna. La presentem als instituts perquè els alumnes s'inscriguin en una base de dades, i quan acaben els seus estudis els oferim programes perquè puguin tornar al món rural. Aquests són projectes generals de l'àmbit català, però també en tenim un de propi: el Queda't a la Catalunya Central. El que fem és bonificar empreses que contractin persones migrades. Amb la pandèmia, en l'últim any també cobrim altres riscos de vulnerabilitat.

Considera que és prou coneguda la tasca que realitzen en el territori?

Se'ns coneix sobretot pel programa Leader, tot i que ara fem molta més difusió dels projectes de cooperació. Des dels inicis fins ara, sí que hi he vist un canvi. La gent està més al cas.

Vostè treballa a l'associació des de fa més de 10 anys. Què ha canviat en tots aquests anys?

Cada vegada anem ampliant més els serveis. Abans estàvem molt centrats en la subvenció del Leader, i només teníem algun projecte de cooperació. Ara, la cooperació va en paral·lel amb les subvencions. Intentem convertir en realitat les oportunitats que sorgeixen al territori. És a dir, ens hem obert molt més a donar suport a emprenedors i empreses, i oferir un ventall d'oportunitats més gran, sobretot per aconseguir l'arrelament dels joves. I també posem èmfasi en les empreses innovadores.

Com els ha afectat el confinament municipal i comarcal d'aquests últims mesos?

Hi havia projectes aprovats, amb una subvenció del programa Leader, que no s'han pogut executar, o com a mínim de la mateixa manera que estava previst inicialment. Especialment s'ha notat en les activitats relacionades amb el món turístic.

El despoblament rural és un dels temes més presents al territori. La pandèmia ha frenat aquesta tendència?

Hem rebut una allau de persones que volen venir a viure al món rural. Esperem que aquesta bombolla no sigui una moda, i que realment siguin famílies que es proposin quedar i arrelar al territori. Però això no t'ho puc assegurar del tot. S'haurà d'estabilitzar la tendència durant un temps.

Estan satisfets amb les subvencions que han rebut de la Generalitat per tirar endavant els programes que comentava?

Sí, perquè el grup ja es genera per ser un braç del Departament en l'àmbit local i territorial. Però sí que ens estem trobant que, des dels inicis fins ara, hi ha hagut una baixada de l'import pel que fa al Leader. Tenim un pressupost de 675.000 euros. I, normalment, tenim més sol·licituds que pressupost. En els inicis, se'ns havia arribat a aprovar un pressupost de gairebé 1 milió i mig.

A què atribueix la davallada?

Ens ve de fons europeus, i ara també hi comença a entrar el ministeri. Suposo que hi ha línies que es necessiten més o es consideren més interessants que el Leader, però tampoc no t'ho sabria explicar.

Darrerament estan agafant impuls els projectes d'economia verda. Quin paper tenen vostès respecte a aquestes iniciatives?

Ara mateix, estem fent l'estudi d'estalvi energètic de les empreses privades que entren en el Leader. I hem tingut alguna reunió amb el Clúster de l'Eficiència Energètica de Catalunya per col·laborar amb projectes o treballar-hi conjuntament. També tenim un contacte directe amb la Mancomunitat de Biomassa del Berguedà i amb la Cooperativa de Saldes, tot i que no hi treballem directament.