Dol per la mort del professor Eduard Casserras als 57 anys

Eduard Casserras i Gasol (Berga, 1963) va morir ahir als 57 anys. Professor d'institut de filosofia, Casserras, que deixa esposa i dos fills, va ser professor de secundària i director de l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages.

Actualment, era l'inspector de zona a Terrassa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. El seu comiat tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l'església de Crist Rei de Manresa.

Ahir, el seu germà Toni Casserras el va recordar com un professional «molt dedicat i molt actiu amb els temes de filosofia». A Sant Fruitós de Bages, el finat va ser l'impulsor del Batxibac, el batxillerat en francès. Ja com a inspector de zona, va posar en relleu que estava molt implicat en els temes de segregació escolar, tal com van destacar també altres coneguts. Era una persona «molt compromesa i amic dels seus amics. Bona persona i sempre disposat a donar un cop de mà».

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va fer públic a les xarxes socials el seu condol per la pèrdua de Casserras. «Ens afegim a les mostres de condol per la sobtada pèrdua del qui fou director de l'institut Gerbert d'Aurillac Eduard Casserras Gasol, que deixà profunda empremta en els qui foren els i les seves alumnes i companys i companyes». En el mateix sentit es va expressar la comunitat educativa de l'institut santfruitosenc. «Ens has deixat de sobte, massa aviat, però el teu mestratge es manté en els nostres cors».

Igualment, tal com va recollir l'edició del Món de Terrassa, la regidora d'Educació de la ciutat vallesana, Teresa Ciurana, va publicar a les xarxes socials una nota de condol per la pèrdua de Casserras. «La ciutat té un deute amb ell pel seu compromís en la lluita contra la segregació», va destacar. El va descriure com «un gran professional de l'educació i encara millor persona: rigorós, de tarannà tranquil, amb bon humor, empatia i gran capacitat de treball. Ha fet fàcil compartir decisions i compromisos. Deixa un gran buit humà i professional».

També a Terrassa, l'alcalde, Jordi Ballart, en va lamentar la mort. El va definir com «un referent en la lluita contra la segregació. Hem perdut una persona sàvia i totalment compromesa amb l'equitat educativa». L'exalcalde Alfredo Vega s'hi va referir com un professional «sempre disposat i disponible per a temes educatius i compromès al cent per cent en la lluita contra la segregació».