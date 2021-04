El Casal d'Europa convidarà a Berga el poble italià d'on és originari el Corpus Christi

El municipi italià de Bolsena, situat a la regió del Laci i conegut pel Miracle de Bolsena, que segons la tradició va donar lloc al naixement de la celebració del Corpus Christi, serà un dels convidats del vintè aniversari del Casal d'Europa del Berguedà. Està previst que aquesta commemoració se celebri en el transcurs dels propers mesos.

El president de l'entitat i exalcalde de Berga, Jaume Farguell, ha assenyalat a Regió7 que encara no s'ha establert una data concreta per recordar l'efemèride, i ha destacat que la intenció és esperar a que es pugui celebrar de la forma més natural possible, amb les mínimes restriccions sanitàries possibles a causa de la pandèmia de la covid-19.

D'altra banda, Farguell també ha posat èmfasi en la vinculació entre la capital berguedana i la població italiana de Bolsena, de gairebé 4.000 habitants. La tradició diu que en una missa de l'any 1263 un pa de l'eucaristia va començar a sagnar. La sang que brotava va caure sobre la peça del corporal de Bolsena en forma de creu i es va tornar a convertir. L'any següent, el 1264, el papa Urbà IV va instituir la Festa del Corpus Christi per celebrar aquest esdeveniment.

El Casal d'Europa dedica cada any una jornada, en el marc del Dia d'Europa, a un país diferent del vell continent. En aquesta ocasió, el protagonista és Itàlia, i a part de Bolsena també s'ha convidat la ciutat de l'illa de Sardenya de l'Alguer, on el català és la llengua principal entre els seus veïns i veïnes.

Cal destacar que l'entitat també és l'encarregada de gestionar les peticions d'agermanament que rep dels diferents municipis de la comarca. En aquest sentit, Farguell assegura que en els últims mesos s'estan gestionant sol·licituds d'alguns ajuntaments per agermanar-se amb d'altres poblacions europees. La majoria, recorda l'exalcalde de Berga, es deuen a similituds històriques, culturals o econòmiques entre les dues poblacions.

Descentralitzar el Casal

D'altra banda, Farguell ha explicat que a partir d'ara s'apostarà per una descentralització de l'entitat, que es concretaria en dues vessants: donar més protagonisme al Consell Comarcal i en l'entrada de set ajuntaments, que acompanyin com a patrons als de Berga i Bagà.

De fet, cal destacar que aquesta última acció ja és una realitat. L'elecció dels municipis s'ha portat a terme sota criteris geogràfics i de població. Del sud de la comarca, s'hi han incorporat Gironella i Puig-reig, de l'oest Avià i Casserres, de l'est Vilada i Borredà, i del nord Guardiola de Berguedà.

L'exalcalde de Berga considera que hem de celebrar la incorporació dels nous patrons i una imparcialitat comarcal, i que hi siguin representades totes les forces polítiques«». Pel sector privat, també en són patrons l'Associació Comarcal d'Empresaris (ACEB) i l'empresa Tractaments Ecològics.