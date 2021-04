Castellar del Riu i Capolat reclamen a Endesa que soterri una línia

Els alcaldes de Castellar del Riu i Capolat, Adrià Solé i Josep Maria Mossoll, demanen a Endesa que soterri una línia de mitjana tensió que travessaria els dos municipis. Els batlles s'oposen a una línia aèria justificant que tindria un gran impacte ambiental.

La línia que vol instal·lar Endesa tindria 23 suports i una longitud de 3,7 quilòmetres, i aniria des de la zona de Llinars, a prop del túnel del Coll de Jouet de la carretera que uneix Berga i Sant Llorenç de Morunys , fins a l'entorn dels Rasos de Peguera. L'objectiu de la companyia és crear una anella elèctrica, que permet subministrar energia per una segona línia, connectada a l'existent. Seria com un by-pass per garantir el servei en cas d'avaria.

L'alcalde de Castellar del Riu, la població que es veuria més afectada, considera que «unes torres d'entre 20 i 25 metres d'alçada suposen un impacte especialment visual per al nostre municipi». Com a alternativa, Solé proposa que la línia es soterri per un camí forestal que va des de Llinars fins a la zona del Pla de Campllong i el Pi de les Tres Branques. El batlle assegura que si els veïns i els propietaris de les masies de la zona no s'hi mostren a favor, des del consistori «ens hi oposarem fins a on puguem arribar».

Mentrestant, Josep Mossoll, batlle de Capolat, diu que l'Ajuntament «sol·licita a la companyia elèctrica que es posi d'acord amb les propietats afectades en les peticions que els fan». Mossoll destaca que el consistori «dóna el seu ple suport a aquests propietaris».

A més, també ha donat suport a les reclamacions d'aquests dos consistoris el Consell Comarcal. El president de l'ens, Josep Lara, diu que «estarem al seu costat, ajudant-los», i assegura que el Consell els acompanyarà en les reivindicacions que faci a Endesa.

Aquesta línia de mitjana tensió transcorreria, com a mínim, per l'Espai Natural Protegit de la Serra de Queralt i els Tossals. També s'aproximaria, en el seu últim tram, a l'Espai Natural de la Serra d'Ensija-Els Rasos de Peguera.

Endesa veu difícil soterrar-la

Per la seva banda, fonts de la companyia elèctrica han explicat a Regió7 que no es contempla el soterrament perquè «en zones de muntanya l'orografia del terreny acostuma a ser complicada». «És habitual que es presenti com una línia aèria», emfatitzen. Això sí, Endesa assegura que escoltaran les demandes dels propietaris dels terrenys.