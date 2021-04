Darrer comiat a la cuidadora de mossèn Ballarín en una emotiva cerimònia

Emília Serra, cuidadora i persona de gran confiança per Mossèn Ballarín, va rebre el darrer adeu ahir en una cerimònia emotiva però senzilla celebrada a Berga.

L'església de Santa Eulàlia es va omplir, dins de les limitacions d'aforament provocades per la pandèmia de la covid-19, per acomiadar-se de la majordona del capellà. A la missa hi van assistir amics i familiars de la difunta, i també amics de Barcelona del mateix mossèn Ballarín. L'exalcalde de Berga i familiar d'Emília Serra, Jaume Farguell, va destacar que va ser «un acte emotiu però ornamentacions de cap mena».

L'expresident Pujol, al tanatori

L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, amic de mossèn Ballarín, va anar aquest dimarts a la tarda a la sala de vetlles per donar el condol per la mort de la cuidadora. Jaume Farguell considera que va ser «un gest humà i noble» del president català de l'any 1980 al 2003.