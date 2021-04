Aquests són els guanyadors del Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi de Berga

El 23 d'abril es commemora la diada de Sant Jordi, una de les celebracions més significatives i emblemàtiques del calendari a Catalunya. La iniciativa consisteix en la creació d'un Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi per apropar el comerç responsable i de proximitat a les escoles a través de les arts plàstiques.

Aquest projecte és una de les accions incloses al Pla de Xoc de 2021 per apaivagar els efectes de la crisi econòmica i sanitària causada per la pandèmia del coronavirus. El consistori i l'entitat comercial tenen el convenciment que per promoure una cultura de consum crítica i responsable entre la ciutadania és necessari crear recursos pedagògics que fomentin les sinèrgies entre l'escola i el comerç local. La iniciativa tindrà un cost d'uns 1.100 €, incloent-hi l'import dels premis i la impressió dels punts de llibre.



Propostes guanyadores

Les 10 propostes guanyadores del Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi de 2021 en les categories de proximitat, sostenibilitat, vida, professionalitat i innovació. El certamen tenia l'objectiu d'apropar el comerç responsable i de proximitat a les escoles a través de les arts plàstiques.

1. Arnau Corominas Riu (Proximitat) - 1r. Escola Xarxa.

2. Adrià Soca Pons (Proximitat) - 1r. A Escola Santa Eulàlia.

3. Berta Garcia Pueyo (Sostenibilitat) – 2n. Escola Vedruna.

4. Laia Trafí Navarro (Sostenibilitat) – 1r. Escola Xarxa.

5. Marwa Khoula (Vida) – 1r. A Escola Vedruna.

6. Blai Plata Robles (Vida) – 1r. Escola Vedruna.

7. Fatima Zahra El Abouyi (Professionalitat) – 2n. Escola Santa Eulàlia.

8. Isis Angelica Acosta Depablos (Professionalitat) – 2n B. Escola Sant Joan.

9. Badr Jeddi (Innovació) – 2n. Escola La Valldan.

10. Tanit Travé Puig (Innovació) – 2n. A Escola Santa Eulàlia.

Les 10 propostes seleccionades pel jurat qualificador seran adaptades i impreses en format de punt de llibre. El revers de cada punt de llibre inclou un poema escrit per l'artista i rapsoda berguedana, Alba Mascarella Guitart. Es realitzaran 250 còpies de cadascuna de les propostes escollides i seran distribuïdes pels comerços adherits a Bergacomercial. El Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi de 2021 ha estat impulsat per l'àrea de Promoció Econòmica en coordinació amb l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Berga i Bergacomercial.



Objectiu del certamen

El Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi té l'objectiu de desenvolupar una activitat simbòlica relacionada amb el dia del llibre i de la rosa, incentivar la lectura entre infants de 6 a 8 anys, promoure el coneixement i posar en valor el comerç de proximitat mitjançant la potenciació de la creativitat i les habilitats plàstiques en l'àmbit del dibuix i la il·lustració. El certamen està adreçat a l'alumnat de cicle inicial dels centres d'educació primària del municipi.