Si les condicions per la covid-19 no ho eviten, aquest estiu es tornarà a permetre el bany a la riera de Merlès, un tram de 20 quilòmetres que transcorre per quatre comarques i 9 municipis. L'any passat s'hi va prohibir el bany per evitar el risc de contagi de coronavirus. Tot i això, es vetllarà perquè s'actuï amb civisme i es compleixin les ordenances. Així doncs, es mantindrà el servei de vigilància a través de Guardes Rurals, amb el suport dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, i la limitació d'aforaments mitjançant aparcaments. Els nou municipis estudien ara crear com crear un ens de gestió per a la riera i evitar problemes com la massificació, que posa en perill espècies com el cranc autòcton.

L'any passat, els nou ajuntaments per on passa la riera de Merlès es van posar d'acord per prohibir el bany i evitar així possibles contagis de covid-19. La mesura, que ells mateixos van qualificar de "dràstica", va ser defensada pels ecologistes, que consideren necessària una conservació de la riera per protegir les espècies autòctones que hi viuen. De fet, l'espai forma part del Pla d'espais natural. Tot i això, la prohibició també va portar la massificació en altres llocs de la comarca com, per exemple, el pantà de la Baells o el riu Bastareny.

Els ajuntaments fan un bon balanç de les mesures adoptades l'any passat perquè han contribuït a evitar la massificació de l'espai. Actualment, s'estan tramitant les sancions imposades i ja s'han cobrat les primeres. Aquests diners serviran per seguir invertint en el manteniment de l'espai natural.