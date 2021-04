El Consell facilitarà una ordenança als municipis per reduir la massificació

El Consell Comarcal del Berguedà està enllestint una ordenança que ha de permetre als 31 ajuntaments del Berguedà regular els espais naturals del seu terme municipal. L'ens preveu enviar-la a cadascun dels consistoris de la comarca al llarg dels propers dies per tal que es pugui aprovar i aplicar al més aviat possible.

L'objectiu de la norma, segons ha explicat el conseller de Medi Natural del Consell Comarcal a Regió7, Pep Llamas, és lluitar contra la massificació, que «va en contra de la conservació de la flora, la fauna i el paisatge», considera Pep Llamas. A més, el conseller recalca que «no ens podem permetre un turisme de baixa qualitat».

Els consistoris podran determinar de manera totalment autònoma mesures com, per exemple, el pagament d'una taxa per accedir a l'indret, regular-ne l'accés i els horaris d'obertura, regular-ne l'aparcament o imposar i tramitar els expedients sancionadors de manera conjunta amb el Consell Comarcal. A més, l'ordenança serà d'aplicació durant tot l'any.

Llamas assegura que es tracta d'una ordenança molt similar a l'aprovada l'estiu passat a la riera de Merlès i que la «base jurídica és la mateixa». La diferència, però, és que en aquells espais on conflueixin administrativament dos o més municipis, cadascun d'ells podrà prendre les mesures que consideri pertinents dins del seu terme.

Aquesta vegada, els nou ajuntaments de la zona de la riera de Merlès van aprovar una ordenança conjunta que permetia adoptar unes mesures uniformes per tot l'espai.

Si l'evolució de la pandèmia de la covid-19 ho permet, enguany sí que es preveu permetre el bany a la riera de Merlès durant la temporada estival. Així ho ha anunciat el mateix Consell Comarcal, que recorda que igualment s'haurà d'actuar «amb civisme» i «complint les ordenances».

Això significa que es mantindrà el servei de vigilància a través de guardes rurals, amb el suport dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, i la limitació d'aforaments, que l'any passat només permetia aparcar en els 17 punts expressament habilitats a l'entorn de l'espai natural.

Els ajuntaments riberencs han fet un balanç positiu d'aquestes mesures. Actualment s'estan tramitant les sancions imposades i ja s'han cobrat les primeres. Aquests diners han de servir, emfatitza el Consell, «per seguir invertint en el manteniment de l'espai natural».

Tot i això, la prohibició del bany a l'espai de la riera de Merlès, conjuntament amb l'auge del turisme en zones del medi natural, va provocar un notable increment de visitants l'estiu passat en indrets com Pedret, la Baells o l'entorn del Bastareny. De fet, en el primer cas, els ajuntaments de Berga i Cercs ja van restringir-hi l'accés mitjançant vehicle motoritzat durant els caps de setmana per acabar amb els problemes de degradació i de mobilitat que s'hi estaven produint.

Un ens de gestió de l'espai

Parel·lelament, els ajuntaments i consells comarcals implicats estudien crear un ens de gestió propi de la riera de Merlès. Les poblacions del Berguedà afectades són Borredà, la Quar, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès. L'objectiu és que aquest ens faciliti la tasca –jurídica, administrativa, comptable– de manteniment d'aquest espai natural protegit. Les administracions locals exploraran quina forma haurà de tenir aquest ens i els els punts a favor i en contra de la seva creació.

La riera de Merlès forma part del Pla d'espais d'interès natural. Concretament, és un espai natural protegit, reserva natural parcial, zona especial de conservació (ZEC), zona especial de protecció d'ocells (ZEPA) i és part de la Xarxa Natura2000.