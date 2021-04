Berga buscarà fórmules amb altres municipis per a un nou model de recollida de residus

Berga s'ha afegit en les últimes hores a Gironella i Puig-reig com a municipi discordant amb la gestió de recollida de residus del Consell Comarcal. Això significa, al capdavall, el rebuig de les tres localitats amb més habitants de la comarca -suposen un 65% del total de població-, tot i que Gironella i Puig-reig ja disposen d'un sistema propi.

L'Ajuntament de Berga ha anunciat que està «estudiant possibles nous models per gestionar el servei de recollida de residus al municipi», ja que considera que «la ciutadania no està rebent el servei que li pertocaria malgrat l'aportació econòmica que realitza i el pes que té la ciutat en el sistema de recollida porta a porta que gestiona el Consell Comarcal.

Això sí, el regidor de Medi Ambient de l'ajuntament berguedà, Eloi Escútia, ha aclarit a Regió7 que «el nostre objectiu no és anar per lliures, volem que sigui un canvi a nivell comarcal. La intencio es funcionar de manera mancomunada», afirma Escútia.

L'edil destaca que «som recelosos de deixar la gestió al Consell sense capacitat d'intervenir-hi»i assegura que hi ha «un problema de comunicació» amb l'ens comarcal. «Les converses no fructifiquen i no veiem una línia clara de millorar el sistema i prioritzar les persones que generen menys residus», detalla el regidor. En aquest sentit, Escútia defensa que s'hauria d'establir el «pagament per generació», que suposa que cada llar o comerç pagui una taxa diferent en funció de la quantitat de residus que genera.

D'altra banda, Escútia ha confirmat que el consistori ja està tenint algun contacte amb d'altres municipis, i posa èmfasi en que hi ha d'haver una solució per les 31 poblacions. En aquesta línia, demana que hi hagi «més coordinació entre administracions».

Deixalleries mòbils

L'Ajuntament de Berga es queixa que l'entrada en funcionament del servei de recollida no ha comportat «la implementació del servei de deixalleria mòbil dos cops per setmana, tal com va esmentar el Consell el novembre de 2018», recorda el consistori. «Això obliga els veïns i veïnes a desplaçar-se fins a la deixalleria fixa, incrementa els residus de la fracció resta i també provoca l'abandonament d'aquest tipus de residus en diferents punts de la ciutat», denuncia el municipi.

D'altra banda, el consistori també es mostra molest pel fet que l'ens comarcal encara no ofereixi la recollida de voluminosos a la ciutat, i per les últimes mesures preses de forma «unilateral». Es tracta de la decisió d'efectuar el cobrament dels cubells de recollida i les claus d'accés a les àrees d'emergència, així com la finalització de la dispensació gratuïta de bosses d'orgànica.

Finalment, l'Ajuntament considera que la ciutat hauria de disposar, com a mínim, d'una persona per realitzar el seguiment de les incidències que es produeixin diàriament.