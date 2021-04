Junts per Berga denuncia la inoperància de l'Ajuntament davant l'ocupació d'edificis

El grup municipal de Junts per Berga ha denunciat en un comunicat la «inoperància» del govern de la CUP i ERC davant l'ocupació d'edificis i lamenta la situació que pateixen els veïns del carrer del Balç.

Junts assegura que l'Ajuntament «no ha fet res davant l'ocupació d'edificis i més quan són de titularitat municipal». Segons el portaveu de Junts, Ferran Aymerich, ningú està acompanyant als veïns del carrer del Balç i adjacents, com el carrer Major, davant la situació que estan vivint.

De des la formació explica que el 27 de març passat va entrar una instància a l'equip de govern de la CUP i ERC per saber en quin estat es trobava l'immoble situat al carrer del Balç número 11 i quines accions s'havien realitzat per recuperar-ne la possessió. A dia d'avui, asseguren, «l'Ajuntament encara no ens ha donat resposta, i només se'ns va confirmar al ple passat que l'immoble estava ocupat, sense més detalls».

Junts assegura que «som conscients de les dificultats que algunes famílies pateixen. Ara bé, creiem que és primordial garantir la convivència ciutadana i que aquesta ha de ser una prioritat, i que els problemes socials i econòmics que viuen moltes famílies s'han de solucionar a través de l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament». Per això, la formació demana que «s'actuï amb la màxima celeritat per revertir aquesta situació».