Gironella i Avià aproven els plans locals de joventut per als propers anys

Els plens del mes d'abril de Gironella i Avià han donat llum verda als plans locals de joventut per als pròxims quatre anys, és a dir, fins al 2024. Són documents que serveixen com a eina de referència i de treball per a la regidoria de Joventut, i, d'altra banda, també com a guia per a qualsevol altra actuació que, de manera activa o passiva, involucri el col·lectiu juvenil local.

Pel que fa al municipi gironellenc, els eixos principals que marcaran les actuacions són: l'emancipació juvenil, els espais de trobada i l'espai jove. Anna Ferrer, regidora de Joventut, va explicar que aquest nou pla sorgeix de la necessitat d'organització i estructuració de les actuacions juvenil.

Mentrestant, el pla d'Avià es focalitza en l'accés a l'habitatge, el foment dels hàbits nocturns saludables, i en l'objectiu de generar espais de trobada entre els joves del municipi. Sara Subirana, regidora de Joventut, va explicar que el pla «s'ha volgut redactar de manera realista amb els objectius que es puguin complir.