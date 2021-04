Obres de millora a la piscina municipal de Puig-reig

L'Ajuntament de Puig-reig ha iniciat les obres de millora de la piscina municipal, uns treballs que inclouran la retirada del paviment de la zona de platja, l'ampliació d'aquesta per la banda oest i l'enderroc d'un mur. L'objectiu és que l'equipament estigui a punt per la temporada d'estiu. El cost de les obres és de 114.290,61 euros, amb una subvenció de la Diputació de Barcelona de 105.316,95 euros i 8.973,66 euros de fons propis.

Concretament, les obres consistiran en la retirada del paviment existent de les platges de la piscina (és a dir, del terra de les instal·lacions) i a més a més, en l'ampliació d'aquestes platges pel que fa a l'àrea oest, enderrocant el mur existent fins ara. A més a més, s'instal·larà una nova dutxa i una pèrgola com les existents en aquesta nova zona.

Segons el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Puig-reig, Cristian Pérez, "donada la gran afluència de públic que té la piscina, hem cregut oportú augmentar les platges per oferir més capacitat i més espais d'ombra també pels usuaris".

Per altra banda, les obres també contemplen la col·locació de noves peces de perímetre dels vasos de les piscines i de les reixes, així com nous canals, a part de fer nou el paviment de les platges. Pel que fa al mecanisme de les piscines, es renovaran els filtres, les bombes i s'instal·laran noves beurades del vas gran i petit.

Tal i com ha explicat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Puig-reig, Cristian Pérez, per al consistori "la piscina és un servei molt necessari durant els mesos d'estiu per la gent de Puig-reig, ja que és important disposar d'un espai adequat on refrescar-se, fer oci i esport".

Per a Pérez, aquestes obres eren necessàries tenint en compte que "cada any, abans d'iniciar la temporada estival, havíem de dedicar recursos de personal i econòmic per arranjar el paviment i les platges de la piscina, que havien quedat malmesos després dels mesos d'hivern". L'equip de govern que amb aquesta actuació més a fons es pugui disposar d'un espai més confortable i no calgui actuar-hi durant un temps si no és necessari, tot i que tal i com assegura Pérez, es continuarà treballant "per millorar totes les instal·lacions esportives del poble".