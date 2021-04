Un accident causa malestar públic per les goteres del pavelló de Berga

Punt amb goteres on va tenir lloc l'incident arxiu particular

Un incident ocorregut aquest diumenge al pavelló de Berga, en el qual un jugador del Bàsquet Berga va perdre per uns instants la consciència en caure a causa de les goteres del pavelló, ha generat un important onada de denúncies a través de les xarxes socials sobre aquesta problemàtica. L'afectat va ser traslladat a l'hospital, on va recuperar el coneixement, tot i que encara continuarà en observació fins dimecres.

En una publicació de denúncia a Twitter, un usuari que és company del jugador que va patir l'accident, remarca que «fa 20 anys que hi ha goteres» al pavelló nou de la ciutat, i que ja s'havia advertit amb anterioritat de que podria succeir un accident com aquest. També van lamentar l'episodi el mateix Bàsquet Berga i l'Handbol Berga, que disputa els seus partits en la mateixa instal·lació.

D'altra banda, el jugador que va fer públic l'accident per les xarxes socials confia amb que això suposi un punt d'inflexió i que «s'acabi d'una vegada per totes amb les goteres». A més, recorda que també «em podia haver passat a mi, a nens, i a moltes de les entitats esportives» que utilitzen el pavelló.

Arran del succés, també ha fet un comunicat la principal força de l'oposició de la ciutat, Junts per Berga, que recrimina a l'equip de govern que «no ha actuat amb celeritat, tot i ser una prioritat per la ciutat, i un compromís electoral a les darreres eleccions». El portaveu, Ferran Aymerich, considera que «no pot ser que la capital de comarca «tingui unes instal·lacions que no compleixen amb les condicions i seguretat per practicar-hi esport.

Mentrestant, el regidor del PSC, Abel García, diu que «no he vist que s'hagin fet els passos previstos» per arranjar la teulada, i demana que es mostrin evidències de que s'està solucionant el problema. Els dos grups també han transmès el seu suport al jugador i al club.