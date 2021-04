Avià acollirà la primera fira de Catalunya dedicada exclusivament al sector de la bioconstrucció

Avià serà l'escenari del primer certamen dedicat expressament al món de la bioconstrucció i l'eficiència energètica. La mostra anomenada FIRHÀBITAT, que se celebrarà de l'11 al 13 de juny, és una iniciativa de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Avià.

L'objectiu és generar consciència i deixar empremta sobre aquest model de construcció i edificació, i a la vegada, fomentar la col·laboració entre els professionals i empreses del sector. Durant tres dies, i sempre i quan l'evolució de la pandèmia de la covid-19 ho permeti, el municipi berguedà es convertirà en un espai de trobada i intercanvi entre expositors, empreses i visitants.

El president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, ha explicat que FIRHÀBITAT és un repte per a la patronal berguedana, però també "una oportunitat" per al Berguedà de situar-se al mapa en l'àmbit de la bioconstrucció. Serarols creu que és una proposta "diferencial i una marca de territori que lliga perfectament amb el Berguedà com a destinació de benestar".

El finançament de l'esdeveniment anirà a càrrec majoritàriament per part de l'ACEB, però també hi col·laboren el mateix Ajuntament d'Avià i d'altres administracionscomarcals. A més, el president de l'entitat ha assegurat que a hores d'ara s'està negociant per aconseguir el suport d'alguns patrocinadors.

Ponències de renom i activitats per a tots els públics

Rosa Prat i Jordi Pons, de l'equip d'organització del certamen, han destacat que durant tres dies, a Avià, es podran escoltar ponències amb professionals de renom dins del sector. Pons ha explicat que l'objectiu és anar més enllà d'una fira. "No volem només uns expositors que portin els seus materials, sinó que el públic professional trobi el seu espai, i que el públic general pugui conèixer millor què és la bioconstrucció", ha destacat.

Trobada de l'IEB al Berguedà

A més, la mostra serà també l'escenari d'una de les reunions dels exalumnes de l'Institut Espanyol de Baubiologie (IEB), referent nacional en l'àmbit de la bioconstrucció i la biologia de l'hàbitat. Durant tres dies, es realitzaran a Avià els seminaris d'especialització del Màster de Bioconstrucció IEB, que també inclouran exàmens i presentació dels Treballs de Final de Màster i coincidirà amb la trobada anual d'alumnat i ex alumnat del IEB.

El compromís d'Avià per la sostenibilitat

Mentrestant, l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha volgut incidir en l'aposta del municipi per la sostenibilitat i l'eficiència energètica, i en aquest sentit, ha assenyalat que "per això apostem per aquesta fira i posem totes les facilitats".

La bioconstrucció és una metodologia per construir habitatges saludables, de manera sostenible, amb materials naturals i aprofitant les energies renovables amb l'objectiu que siguin més eficients. A causa del canvi climàtic, cada cop hi ha més empreses i professionals del sector decidits a minimitzar l'impacte de l'edificació en el medi ambient.