El PSC disposarà d'una oficina parlamentària a Berga des d'aquest dijous

El PSC obrirà una oficina parlamentària a Berga aquest proper dijous. En el mateix acte de presentació, també se celebrarà una reunió on estarà present el Primer Secretari de la Federació XI del partit.

Aquesta primera reunió serà presencial, en el local del partit, limitada als membres de l'Executiva. Les properes seran semipresencials, o telemàtiques, en funció dels temes a tractar. La previsió és de treball presencial, un dia al mes a Berga, i una visita mensual a algun dels punts de la comarca on es vulgui actuar a nivell de partit, per decisió pròpia o a demanda de persones i col·lectius que ho hagin proposat.

D'altra banda, la formació remarca que «s'està treballant en un Pla d'acció que contempla l'exigència de compliment de compromisos no executats per part del Govern de la Generalitat en els darrers anys, i altres que el partit considera s'haurien de portar a terme per a impulsar i reactivar l'economia del Berguedà».