Berga recuperarà la tradició de renovar el vot de poble per la jornada de Sant Marc

Berga tornarà a celebrar la festivitat de Sant Marc després de la suspensió de l'edició de l'any passat per la covid-19. El santuari de Queralt és el punt de trobada dels berguedans i berguedanes que hi pugen cada 25 d'abril per renovar el vot de poble.

Es tracta d'una tradició que compta amb més de 300 anys d'història i que es va originar l'any 1687 quan la ciutat va patir una plaga de llagosta. Per combatre-la, els veïns i veïnes del municipi van recórrer a la Mare de Déu de Queralt i la van baixar en processó per demanar-li ajuda i protecció. En agraïment, el poble va prometre pujar al santuari cada any, el dia de Sant Marc.

Enguany, la festa de Sant Marc canviarà el format d'algunes de les activitats tradicionals per adaptar-se a les restriccions per la covid-19. En concret, la coca i la xocolata desfeta se substituirà pel repartiment de xocolatines commemoratives de la diada.

La jornada arrancarà al voltant d'1/4 d'11 del matí, amb la trobada a les Tres Creus per completar l'últim tram del camí al Santuari de Queralt en comitiva. Posteriorment, se celebrarà la missa que inclourà un homenatge a mossèn Ramon Barniol Roca per la seva dedicació i servei al Santuari de Queralt, del 1993 al 2021. El consistori li farà un reconeixement per la tasca desenvolupada durant 27 anys com a capellà custodi de Queralt. Mossèn Barniol té 86 anys i fa setmanes va deixar el santuari per ingressar al Seminari de Solsona.

En aquesta ocasió, no es farà el tradicional repartiment de coca i xocolata desfeta, en compliment de les restriccions per la covid-19, sinó que entre les persones assistents es repartiran 400 xocolatines commemoratives embolicades individualment. Es recomana que el consum de les xocolatines es faci al domicili particular, en comptes de fer-ho al santuari. A més, es comptarà amb tres dones treballadores en diferents entitats i empreses de la ciutat com a xocolateres d'honor.

D'altra banda, el dissabte 24 d'abril se celebrarà el concert jove al Teatre Municipal amb el grup Roba Estesa. La formació fusiona les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk. Un any després de la publicació del seu segon disc titulat «Desglaç», Roba Estesa presenta la nova gira anomenada «Orgull».