Consoliden el projecte de convertir un camp de tulipes en reclam turístic

En menys d'un any, les tulipes cultivades a Coforb, al terme municipal de Capolat, han augmentat de 15.000 a 150.000 Com ja va avançar Regió7 el maig de 2020, un grup d'emprenedors i holandesos berguedans va instal·lar-hi una plantació de tulipes amb l'objectiu de dinamitzar turísticament la zona i la comarca.

De fet, a hores d'ara ja s'hi estan realitzant visites guiades per donar a conèixer el projecte, l'espai, i les característiques reproductives de la planta. A més, la proposta, que rep el nom de Tulipmania Barcelona, també compta amb una botiga en la finca del camp, i una altra d'online.

A banda de la intenció inicial de dividir l'espai en dues zones, una en la qual els visitants poden contemplar les flors, i una altra on poden collir-les pagant una entrada, ara els promotors també treballen amb altres perspectives. En aquest sentit, una de les emprenedores, Sheila Malo, explica que volen llogar els terrenys perquè s'hi celebrin tota mena d'esdeveniments: tallers de flors, tastos gastronòmics i de vins, sessions de ioga, i fins i tot, casaments o comunions.

La prova pilot que els emprenedors van portar a terme l'any passat ha culminat amb èxit, ja que han vist que les flors «s'han adaptat molt bé al terreny». Malo relata que les tulipes necessiten un bon drenatge de la terra, temperatures baixes a l'hivern i una primavera moderada, característiques que es compleixen en aquest indret del Berguedà, a gairebé 1300 metres d'altitud.

Un cop les tulipes es morin, coincidint amb el final de la primavera i l'arribada de la calor d'estiu, es plantaran altres flors com les dàlies, que floriran a la tardor. A més, les promotores no descarten ampliar el parc en un futur fins arribar a les dues hectàrees de terreny, però actualment eviten fer especulacions sobre aquesta possibilitat davant la dura tasca que els hi està suposant. «És un projecte que requereix de molt esforç», afirma Sheila Malo.

El projecte va arrancar la tardor del 2019, amb la plantació de les primeres tulipes. Però el desenvolupament de la iniciativa no ha estat senzill, especialment a causa de la pandèmia de la covid-19. De fet, Malo assegura que durant aquesta passada tardor van estar a punt de deixar la proposta en «stand-by», per reprendre-la d'aquí a uns dos anys.