Junts i PSC forcen la CUP a posposar una junta general sobre l'empresa municipal BRG

Junts per Berga i PSC han obligat el govern de Berga a ajornar una sessió sobre l'empresa municipal BRG Progrés, que realitza la neteja de diferents edificis municipals. Així ho asseguren les dues formacions en un comunicat conjunt, en el qual assenyalen que es troben «menystinguts» per no disposar de «temps material per poder estudiar bé la documentació rebuda i deliberar amb totes les garanties».

Per aquest motiu, els grups han demanat suspendre la sessió i han posat en coneixement que «si se celebrava la sessió, es votaria en contra i es procediria a impugnar la mateixa junta general». Finalment, la presidència, representada pel regidor Aleix Serra, ha acceptat la proposta i s'ha fixat com a nova data el proper dimarts.

Com ja van defensar en un ple municipal, les formacions insisteixen que la situació de BRG és «delicada» i que s'han d'afrontar temes com la regulació de pagaments i la nova encomana de serveis.