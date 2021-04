El Consell engega una campanya per acabar amb l'abandonament de residus

El Consell Comarcal ha arrancat una campanya informativa per conscienciar la població de la importància d'utilitzar correctament les àrees tancades de recollida de deixalles i acabar amb el creixent abocament irregular de residus voluminosos.

Els últims mesos s'han detectat abandonaments irregulars de voluminosos i altres tipus de residus, especialment al voltant de les àrees tancades de recollida de deixalles que hi ha als 12 municipis on s'aplica el sistema porta porta, de les quals en fan ús els habitatges disseminats de la comarca.

Per acabar amb aquestes pràctiques, l'ens ha instal·lat plafons informatius a les 37 àrees tancades que hi ha repartides als municipis on es realitza la recollida porta a porta. Els cartells informen els usuaris de la correcta utilització d'aquests equipaments, així com també de les sancions a les quals s'exposen les persones que fan abocaments de voluminosos fora de la normativa.