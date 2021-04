La Fira de Maig de Berga tindrà l'aforament limitat per evitar aglomeracions

L'Ajuntament de Berga recupera la Fira de Maig, una de les mostres més antigues de la ciutat, després que l'edició de l'any passat se suspengués per culpa de la covid-19. Enguany, el certamen aposta pel producte KM0 i se centrarà en la promoció de l'economia de proximitat. La Fira, que es farà el cap de setmana de l'1 i 2 de maig, adoptarà canvis en el format per tal de celebrar-lo amb totes les mesures de seguretat. Així, s'incrementarà la distància entre expositors, es farà tancament perimetral del recinte firal i es controlà l'aforament. S'hi destinarà el mateix pressupost que en anys sense pandèmia, però una part de la inversió es dedicarà a mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus.