L'empresa Berga Residencial obre una nova residència i centre de dia a Berga

Des d'aquest dilluns, Berga disposa ja de tres residències per a gent gran. A les dues ja conegudes, la residència Sant Bernabé i la de les Germanetes, s'hi ha afegit en les últimes hores Berga Residencial. Aquest nou centre s'ubica en ple Passeig de la Indústria, en l'edifici de l'antic hotel Ciutat de Berga, que va tancar portes fa poc més de dos anys.

La nova residència compta amb 99 places de residència assistida i 21 de centre de dia, i l'interior de l'edifici està completament renovat, gràcies als sis milions d'euros invertits pels germans Barniol. Una de les principals característiques és que s'ofereix l'opció de realitzar estades temporals. «Ens adaptem a cada cas, cada persona és diferent i no totes necessiten el mateix recurs», destaquen des de Berga Residencial.

Les habitacions disposen de bany propi, televisió, armaris i llits d'última tecnologia que permeten baixar fins a terra i amb doble barana. A més, també compten amb detectors de moviment, així com amb un sistema de detecció i control per evitar el risc de fuga de persones amb deteriorament cognitiu. Sara Malé, gerent de Berga Residencial, diu que el nostre objectiu és «la màxima optimització dels recursos perquè el personal pugui dedicar el màxim del seu temps a l'usuari».

D'altra banda, el centre disposa d'una cuina pròpia, i permet triar el menú als usuaris de la residència i del centre de dia. També s'ofereixen menús texturitzats per aquells que ho necessitin. A cada planta hi ha un menjador i una sala d'estar, de manera que els usuaris poden triar si realitzar l'àpat a planta o el menjador de la planta baixa. Si ho desitgen,però, també el podran fer des de les mateixes habitacions.

La residència i centre de dia ja es troba en ple funcionament, i només està a l'espera de poder activar el servei d'atenció domiciliària i el de menjador social. L'ocupació, en aquesta jornada d'obertura, se situava al 40 %, però es preveu que al llarg de la setmana ingressin més usuaris. A dia d'avui hi ha 22 treballadors directes i 11 d'indirectes, però amb plena ocupació se'n preveuen 50 de directes i 25 d'indirectes.

L'edifici està dividit en set plantes: quatre per habitacions, dos per serveis i una per pàrquing, magatzem i trasters privats. La residència disposa de vuit unitats de convivència, dues de les quals estan destinades a malalts amb demència, i en cadascuna de les altres hi haurà un perfil de dependència diferenciat.