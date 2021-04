El Berguedà estarà present en un cicle de debats sobre la transició energètica

El Berguedà serà una de les tres comarques que participarà en un cicle de debats sobre transició energètica i territori, gràcies a la implicació de l'Àmbit de Recerques del Berguedà en l'organització de l'esdeveniment. Les altres comarques són la Ribera d'Ebre i el Baix Llobregat.

El propòsit del cicle de debats és posar en comú el coneixement sobre la problemàtica del sistema energètic actual i avançar en la reflexió sobre les accions a emprendre en el territori per a la transició a les fonts d'energia renovable. La sessió referent al Berguedà se celebrarà el proper 18 de maig, per via telemàtica.

La iniciativa de l'activitat ha estat del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible (CMES), que ha comptat amb la col·laboració de tres centres d'estudis comarcals de diferents característiques territorials, entre els quals l'Àmbit de Recerques. També hi dóna suport l'Institut Ramon Muntaner (IRMU).