El Consell preveu un increment del pressupost de l'11,2% respecte al 2020

Presentació del pressupost del Consell per l'any 2021 guillem camps

El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat un pressupost de més de 21 milions d'euros per a aquest 2021. Aquesta xifra suposa un increment d'11,2% respecte als comptes que es van aprovar l'any anterior.

L'augment està propiciat principalment pel capítol d'inversions, que compta amb una quantitat de 4,5 milions d'euros, un 24,67 % més que el 2020. En aquest sentit, el president del Consell, Josep Lara, ha destacat l'aposta dels ajuntaments i de l'ens comarcal per «mancomunar projectes i serveis» a través dels fons europeus FEDER o del Pla de Foment del Turisme.

D'altra banda, Lara ha assenyalat que també està pressupostada l'entrada del Consell al Consorci del Sector d'Activitats Econòmiques Berguedà-Olvan. Aquest any, l'ens invertirà 30.185 euros corresponents a la compra del 30% d'accions del Consorci, i també es preveu una aportació del 30% en relació a la primera fase d'urbanització, equivalent a gairebé 170.000 euros.

El 2020, el Consell va començar adquirir accions d'aquest organisme per donar suport a l'Ajuntament d'Olvan, que només disposa del 5% de les accions. Incasol és la part amb un percentatge més elevat d'accions, amb un 65%.

La partida més alta en l'àmbit d'inversions és la que preveu la creació d'un parc i mirador del riu Llobregat a l'entrada sud de Gironella, amb una quantitat prevista d'1,3 milions d'euros. També destaca la inversió de 320.000 euros per aplicar el nou model de recollida de residus als 19 municipis del Berguedà on no es fa el porta a porta. Aquesta partida està pendent de les ajudes que l'ens comarcal ha demanat a la Diputació i als Fons europeus FEDER.

Mentrestant, la consellera comarcal d'Hisenda, Anna Maria Serra, ha remarcat que l'ens «gestiona recursos per tal que cap del ajuntaments quedi desatès en els àmbits i serveis essencials que molts d'ells no poden assumir». A més, Serra ha dit que la voluntat del Consell és «mantenir i ampliar la cartera de serveis buscant fórmules de cooperació i finançament a través de diferents fons.

Finançament d'un milió d'euros

Durant l'any 2021, el Consell Comarcal manté la línia de crèdit a interès 0 per ajudar als ajuntaments de la comarca a finançar actuacions. En total es dota un fons de fins a 1 milió d'euros. Cada consistori pot demanar com a màxim 100.000 euros. Aquesta línia de finançament s'afegeix al suport d'enginyeria, arquitectura, administració i implantació de personal tècnic en administració electrònica que l'ens posa a l'abast d'aquells consistoris que no en disposen.