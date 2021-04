L'Hospital de Berga reparteix contes entre els infants per Sant Jordi

L'Hospital de Berga-Salut Catalunya Central participa de nou en la campanya «Cap nen sense conte», que vol apropar els contes i la lectura a diferents centres hospitalaris del país, especialment durant aquests dies coincidint amb la festa de Sant Jordi. El llibre d'aquest any porta per títol «La llegenda del cavaller Valentí», i està pensat per llegir-lo però també per pintar-ne els dibuixos.

L'autora del text és Nàdia Umbert, infermera, i les il·lustracions han anat a càrrec de la seva filla Lucía Rodríguez, de només 10 anys. A part de pintar els dibuixos, els infants també hauran de trobar un element amagat en cada una de les il·lustracions.

«Cap nen sense conte» -i la seva campanya específica «Per Sant Jordi, cap nen i nena hospitalitzat sense conte»- va néixer l'any 2013 de la mà d'Antoni Argent, escriptor i professor de secundària, i Núria Ramon, professora de secundària i il·lustradora, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els nens i nenes.

Aquest és el quart any que el projecte arriba al Berguedà gràcies a la implicació de l'Hospital de Berga que no només distribueix els contes entre els infants hospitalitzats sinó també als que tenen visita al centre.