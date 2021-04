La PAIC fa costat a l'Ajuntament de Cercs per aturar obres a la central

La Plataforma AntiIncineradora de Cercs (PAIC) dona suport a l'Ajuntament per paralitzar unes obres a la central tèrmica. Els promotors del projecte de la incineradora, l'empresa Em Spain Waste & Treatment SL, van demandar el consistori berguedà a finals de l'any passat per obrir un expedient de disciplina urbanística.

Segons han assenyalat fonts de la PAIC a Regió7, l'entitat s'ha presentat com a part afectada en la causa per disposar de la informació, i davant la possibilitat que les dues parts -l'empresa promotora i l'Ajuntament- acabin arribant a un acord. «Si fan un pacte i no ens personem, no tindrem res a fer», destaquen des de la Plataforma.

A més, recalquen que l'expedient es va obrir per la pressió exercida des de l'entitat, i recorden que el consistori encara no ha declarat la nul·litat de les llicències urbanístiques reclamada des de la PAIC. Els opositors a la incineradora també s'han personat en un procediment obert per un veí de Cercs contra les obres portades a terme pels promotors.

Mentrestant, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha assenyalat a aquest diari que l'empresa volia desmantellar una caldera de la central, i que el consistori s'hi va oposar perquè no s'adequava amb el que inicialment s'havien compromès els promotors.

D'altra banda, sobre si l'empresa encara podria reiniciar el projecte de la incineradora, anul·lat l'estiu de l'any passat per la Generalitat, Calderer diu que a dia d'avui «no hem rebut cap més comunicació. No sé si el volen reformular», afirma.

La PAIC demana 10.000 euros

Per tal de sufragar les dues accions ja engegades i arrancar noves actuacions, la Plataforma reclama 10.000 euros a la ciutadania. A causa de la pandèmia de la covid-19 i de la dificultat per recollir fons a través d'actes populars, l'entitat ha habilitat la següent pàgina web per què es puguin efectuar les aportacions online: https://antiincineradora.org.

La PAIC ja ha concretat una d'aquestes noves accions. Aprofitant el context de la diada de Sant Jordi, regalarà llavors i vendrà plantes aromàtiques, a més de d'altres productes. De fet, durant la jornada d'avui inicia aquesta acció amb una parada que ha instal·lat al centre de Berga.