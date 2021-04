El Consell adverteix que sancionarà per l'abandonament de voluminosos

El Consell Comarcal ha intensificat la campanya per acabar amb l'abandonament dels residus voluminosos, i recorda que aquesta acció pot suposar multes d'entre 120 i més d'un milió d'euros per als infractors, segons està tipificat en l'ordenança general de la gestió de residus del Berguedà.

Durant l'any 2020, l'ens va comptabilitzar uns 131 abandonaments, una xifra superior a la del 2019, i que el Consell considera que també està evolucionant a l'alça durant aquests primers mesos del 2021.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat a Regió7 que amb la progressiva obertura de la mobilitat s'ha detectat un augment d'abandonaments, i especialment durant la Setmana Santa. A més, Linares assegura que la gent es desplaça fora del municipi per deixar els residus en zones apartades, i també al costat de les illetes de contenidors.

D'altra banda, el conseller admet que encara no s'ha tramitat cap sanció, però remarca que, amb l'increment dels abandonaments, la campanya «no es pot quedar en un cartell penjat sinó que s'ha de sancionar». Sobre si un augment de la freqüència d'horaris de la deixalleria mòbil podria minimitzar el problema, Linares ho nega i assegura que hi ha ciutadans que es desplacen a altres municipis per deixar els residus tot i que en els seus disposen de deixalleria fixa.

En aquest sentit, l'ens comarcal sí que té prevista una mesura, la d'habilitar la deixalleria en els municipis amb més ciutadans de segona residència durant els caps de setmana.

Instal·lació de plafons

El Consell Comarcal també ha col·locat plafons informatius a les 37 àrees tancades que hi ha repartides als municipis on es realitza la recollida porta a porta. Aquestes zones estan exclusivament destinades als veïns dels nuclis disseminats i allà s'hi ha de dipositar exclusivament la brossa ben seleccionada al contenidor corresponent.

Els cartells informen els usuaris de la correcta utilització d'aquests equipaments, així com també de les sancions a les quals s'exposen les persones que realitzen abocaments de voluminosos fora de la normativa.