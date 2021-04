La serra de Queralt, indret ric en aus

arxiu particular

Els editors en la presentació de la guia celebrada fa pocs dies a Berga arxiu particular

Tot i ser un espai més aviat petit en extensió, la serra de Queralt es caracteritza per ser un entorn amb una destacada presència i varietat d'ocells. Aquesta és una de les principals conclusions que extreuen els autors de la guia Ocells de la serra de Queralt, segons ha assegurat a Regió7 Miquel Casas, un dels seus màxims exponents.

El llibre ha estat impulsat per l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Berga i, en l'elaboració, hi han participat una dotzena de persones apassionades pel món de la ornitologia i coneixedores d'aquest espai. En total, hi ha documentats una setantena d'ocells diferents a través d'unes fitxes d'identificació.

Cada una d'elles inclou una descripció de les característiques de l'ocell, el període de l'any en què el podem veure, els seus hàbits alimentaris, la zona on el podem observar i un apartat final de comentaris que permeten aprofundir en el seu coneixement. També s'hi troben fotografies de gran qualitat. Un dels autors de les imatges és l'exdirector i experiodista de Regió7 Jordi Comellas, aficionat a l'ornitologia i a la fotografia de la natura.

Casas ha explicat que la finalitat d'aquesta guia és que sigui un instrument «didàctic i divulgatiu», i que la gent senti una estima per les espècies que s'hi troben. Sobre si la guia també pretén conscienciar al voltant de la conservació del medi ambient, l'autor diu que «la protecció només pot néixer des del coneixement». Això últim, emfatitza Casas, és el que vol aportar el llibre.

D'altra banda, l'editor remarca que en la zona de Queralt hi ha espècies, com el picot negre, que són de gran estima per als aficionats a l'ornitologia, i posa en valor que la vall del Llobregat sigui una ruta migratòria –tot i secundària– d'aus que provenen del sud i es dirigeixen cap al nord.

Mentrestant, en relació amb si es poden extreure conclusions de l'afectació que comporta l'escalada sobre els ocells, Miquel Casas assenyala que hi ha «unes aus que crien a les roques», i es mostra partidari de regular l'esport durant els períodes de nidificació, però en cap cas prohibir-lo.

La guia també ha suposat una tasca de recerca i treball de camp, que els autors van portar a terme durant l'hivern i la primavera. Segons Casas, el temps d'edició de la publicació ha estat aproximadament de dos anys i mig.

En total, s'han editat 600 exemplars de la guia, que es pot adquirir a les llibreries de Berga, a l'Oficina de Turisme, al santuari de Queralt i també estarà disponible en llibreries especialitzades d'arreu del país, ja que forma part del catàleg d'Edicions de l'Albí. Els autors del llibre també han dedicat l'obra a Xavi Batriu Sibila, apassionat de la natura i la serra de Queralt que va perdre la vida el febrer del 2020.