Queralt s'omple per celebrar Sant Marc i homenatjar mossèn Barniol

Nombrosos berguedans van pujar ahir a Queralt per celebrar Sant Marc. La festa, que l'any passat es va suspendre per la covid, manté l'esperit de renovació del vot de poble per agrair que la Mare de Déu salvés la ciutat d'una plaga de llagostes l'any 1687. La missa d'ahir, presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell, va servir per homenatjar mossèn Ramon Barniol, que el mes passat va deixar el santuari després de 27 anys custodiant-lo. Als 86 anys i delicat de salut, mossèn Barniol viu ara al Seminari de Solsona.

Sense relleu al santuari

La marxa de Ramon Barniol deixa el santuari sense capellà. El bisbe va confirmar ahir que no hi haurà relleu: «No tinc prou capellans per poder-ne destinar un exclusivament al santuari. A més, en aquests moments tampoc no hi ha una afluència de pelegrins que justifiqui la presència d'un capellà vivint al santuari». Xavier Novell no descarta buscar una fórmula per «garantir la presència d'un mossèn o un voluntari d'una possible junta que pugui sorgir». Qui seguirà al peu del canó és el guardià de Queralt, Albert Pujol, «que s'encarrega de tenir el santuari impecable per a tothom qui puja a venerar la Mare de Déu, i també es cuida de l'entorn i d'obrir la botiga. I mossèn Jaume (el rector de Berga) puja a Queralt a fer les misses», va recordar el bisbe Novell. També va tenir paraules d'agraïment per a mossèn Ramon Barniol: «Ha dedicat molts anys de la seva vida a treballar per fer de Queralt un lloc agradable per a tothom». La tasca i la dedicació de mossèn Barniol la van agrair també l'Ajuntament de Berga i la comissió de Queralt 2016.

El reconeixement va donar pas a nomenar les xocolateres d'honor, que van ser Maria Queralt Busqueta, treballadora del servei de neteja de l'empresa pública BRG Progrés; Glòria Simon, directora de Càritas Parroquial de Berga, i Roser Vila, voluntària de Càritas. Totes tres per la tasca que fan, especialment en el context de pandèmia. Les xocolateres es van encarregar de repartir als assistents les xocolatines individuals que enguany substituïen la tradicional xocolata desfeta amb coca. La pluja va impedir fer-ho al mig de la plaça, però tot i això, la regidora Roser Valverde valorava molt positivament la festa: «Estem molt contents d'haver-la pogut celebrar i que petits, joves i grans hagin pujat a Queralt».