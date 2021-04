Berga vol allargar de forma mensual l'acord per la residència amb Sumar

Prolongar cada mes el conveni mentre l'Ajuntament no pugui formar part de Sumar mitjançant la compra d'accions. Aquesta és la idea del govern de Berga al voltant de la gestió de la residència Sant Bernabé un cop finalitzi l'acord amb l'empresa el proper 31 de maig.

El passat 1 de febrer, la CUP va anunciar la firma pels propers 4 mesos d'un conveni «interadministratiu» -tal com es va qualificar des del mateix consistori- perquè Sumar aportés els seus recursos a la residència en el manteniment, el subministrament de material i equipaments informàtics, i en l'estructura de recursos humans. A canvi, l'entitat obtenia un 8% dels ingressos anuals de la residència -en proporció al període abans esmentat-.

Aquesta fórmula implicava que l'Ajuntament no s'incorporaria en l'entitat – el pla d'ajust en el qual estava immers ho impossibilitava-. A hores d'ara, aquest supòsit no ha canviat i, per tant, allargar el conveni és la única alternativa pel consistori si continua optant per Sumar.

Tot i això, l'alcalde accidental i regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez, ha assenyalat en les últimes hores que l'opció de comprar accions de l'empresa «està en procés» i que «cada cop estem més a prop de que això es produeixi». Fins i tot, s'ha atrevit a pronosticar que l'entrada de l'Ajuntament a Sumar es podria formalitzar «en pocs mesos». D'altra banda, Sànchez ha assegurat que el conveni signat fa uns tres mesos «tenia una clàusula que permet allargar-lo si les dues parts ho creien oportú».

L'aprovació d'aquest conveni va suposar la divisió del patronat de la residència en dues meitats. Es van registrar tres vots favorables -de la CUP i ERC-, i tres vots en contra -del PSC i els dos representants del Consell Comarcal. A més, s'ha de tenir en compte que Junts per Berga no hi tenia representació per la dimissió uns dies abans de Marc Marginet, en desacord amb la gestió del centre.